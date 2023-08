Tennis-Superstar Serena Williams wurde zum zweiten Mal Mutter

Ohanian postete weitere Bilder. "Serena Williams, du hast mir nun ein weiteres unvergleichliches Geschenk gemacht, du bist jetzt die GMOAT", schrieb er, eine Abk√ľrzung f√ľr "Greatest Mother of All Time" ("Gr√∂√üte Mutter aller Zeiten"). "Ich werde niemals den Moment vergessen, in dem ich Olympia Ohanian ihre Baby-Schwester vorstellen durfte", erg√§nzte Ohanian.