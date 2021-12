Djokovic startet wohl bei den Australian Open, Thiem vor Comeback

Zuletzt hatte Djokovic seinen Start wie auch seinen Corona-Impfstatus offen gelassen. In Australien dürfen nur geimpfte Tennisprofis mitspielen. Die ATP schrieb in ihrer Mitteilung, dass Djokovic Serbien beim ATP Cup anführen werde. Der Mannschaftswettbewerb mit 16 Nationen findet vom 1. bis 9. Jänner statt. Für Österreich sind Dominic Thiem, Dennis Novak, Lucas Miedler, Oliver Marach und Philipp Oswald gemeldet. Das Team trifft in Gruppe B auf Russland, Italien und Australien.