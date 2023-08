Tennis-Superstar Djokovic fertigt Gegner ab, Alcaraz mit Mühe

Teilnahme an ATP Finals

Für Djokovic gab es danach weitere gute Nachrichten: Sein Halbfinaleinzug bescherte ihm als zweitem Spieler nach Carlos Alcaraz die Teilnahme an den ATP Finals. Der Serbe ist bereits zum 16. Mal dabei, das "Masters" der besten acht Spieler des Jahres geht vom 12. bis 19. November in Turin in Szene. Sollte er das Turnier in Ohio gewinnen und Alcaraz im Halbfinale verlieren, wäre der Serbe wieder Nummer 1 der Welt.