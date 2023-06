Medwedew, Zverev und Co.: Top-Besetzung bei den Erste Bank Open

"Wir freuen uns sehr darüber, dass bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt die Teilnahme der letzten beiden Sieger der Erste Bank Open am heurigen Turnier feststeht. Daniil Medvedev und Alexander Zverev haben in Wien nicht nur erfolgreich gespielt, sondern auch die Fans mit ihrem attraktiven Tennis begeistert", erklärte Turnierdirektor Herwig Straka in einer Aussendung vom Mittwoch. Bei Sinner und Musetti seien sich "alle Experten einig, dass beide eine große und erfolgreiche Zukunft vor sich haben".