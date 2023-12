Tennis-Star Thiem vorerst ohne Platz bei den Australian Open

Thiems Chancen stehen trotzdem gut

In der Regel ist allerdings vor dem Start des Turniers mit Absagen oder Ausfällen zu rechnen, die Chancen dürfen also gut stehen, dass der 30-jährige Niederösterreicher doch noch ohne Quali-Mühen am Hauptbewerb teilnehmen kann. Im Frauen-Hauptbewerb scheint keine Österreicherin auf. Gespielt wird im Melbourne Park zwischen 14. und 28. Jänner 2024.

Als Vorbereitung darauf wird Thiem in Brisbane Anfang Jänner antreten. Ofner spielt vor dem Major-Event in Hongkong (ab 31. Dezember) und eventuell noch in Adelaide.