Thiem scheitert im Mauthausen-Halbfinale: "War einfach schlecht"

"Es war einfach eine schlechte Leistung, das ist alles, was ich sagen kann", sagte Thiem im ORF-Interview. Der Weltranglisten-96-. verpasste den zweiten Finaleinzug auf Challenger-Ebene seit seinem Comeback nach jenem in Rennes 2022. Es bleibt auch dabei, dass die Titel in Kenitra und Casablanca 2013 die vorerst einzigen auf dieser Turnierebene bleiben. Ändern kann sich das aber schon nächste Woche, da tritt der ÖTV-Star beim etwas besser dotierten 200er-Challenger in Bordeaux an, um sich auf die Quali oder den Hauptbewerb bei den French Open einzustimmen.

Schlecht, aber selten

"Ich habe hier drei Matches gewonnen, es war doch mein erstes Halbfinale in der Saison, ich fühle mich echt okay. Ja, es war heute eine schlechte Leistung, aber die werden seltener. Nächste Woche geht es weiter, ich muss schauen, dass die Zeitspanne zwischen so schlechten Matches immer länger wird", resümierte der Lichtenwörther. Er fand schwer in die Partie, kassierte ein Break zum 0:2. Nach dem postwendenden Rebreak nahmen beide Akteure ihrem Gegner bis zum 3:3 wieder den Aufschlag ab. Danach kämpfte sich der US-Open-Sieger von 2020 ins Tiebreak, wo er früh einem Rückstand nachlief und nach 1:08 Stunden mit 3:7 unterlag.