Djokovic kehrt Ende März in Miami auf die ATP-Tour zurück

Novak Djokovic kehrt beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami auf die Tour zurück. Dies gab der Weltranglisten-Erste und Australian-Open-Sieger bekannt, nachdem er sich von einer Muskelzerrung erholt hat.

Der 33-jährige Serbe hatte sich in Melbourne in Runde drei verletzt, holte aber dennoch seinen 18. Major-Titel. Djokovic tritt nach Miami (ab 22. März) auch in Monte Carlo sowie in Belgrad an. In Belgrad wird im Tennis Center von Djokovic ein ATP250-Turnier gespielt.