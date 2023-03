Tennis-Star Djokovic: "Hatte als Nummer 1 noch nie so wenig Punkte"

Dem Sport verpflichtet

"Ich glaube, ich hatte als Nummer 1 noch nie so wenige Punkte", sagte Djokovic nach seinem Sieg in Dubai über Tomas Machac. Neben oben erwähnten Umständen sei dies aber auch passiert, weil die Konkurrenz teilweise durch Verletzungen oder Inkonstanz ausgelassen hatten. "Für mich macht es diese Leistung größer, zumindest in meinen Augen und denen meines Teams. Ich bin voller Stolz. Ich arbeite sehr hart und so hart wie alle anderen und bin dem Sport wirklich verpflichtet."