Tennis-Star Djokovic selbstbewusst: "Will mit Sondergenehmigung in die USA"

In der Weltrangliste leistet sich Novak Djokovic derzeit mit Jungstar Carlos Alcaraz einen erbitterten Kampf um die Nummer eins. Gewinnt der Spanier in Rio, werden beide Topspieler bei der gleichen Punkteanzahl halten.

Danach muss der Serbe zittern. Ob er überhaupt bei den Masters-1.000-Turnieren von Indian Wells und Miami antreten kann. Am Rande einer Trainingseinheit in Belgrad gab Novak Djokovic bekannt, dass er mit einer Sondergenehmigung in die USA einreisen will, um die Masters-Turniere in Indian Wells und Miami spielen zu können. Einen Eklat wie bei den Australian Open 2022 will er aber auf jeden Fall vermeiden.