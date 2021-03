Andy Murray verpasst Dubai wegen Geburt seines vierten Kindes

Der Brite Andy Murray verpasst das nächstwöchige Tennis-Turnier in Dubai wegen der Geburt seines vierten Kindes. Der 33-Jährige und seine Ehefrau Kim haben bereits die fünfjährige Sophia, die dreijährige Edie und den einjährigen Teddy.

Murray war nicht bei den Australian Open am Start, da er positiv auf den Coronavirus getestet worden war. Murray war in der vergangenen Woche in Rotterdam dem späteren Turniersieger Andrej Rublew im Achtelfinale unterlegen.