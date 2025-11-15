Sinner zieht bei den ATP Finals mit Federer und Lendl gleich

Italiens Tennisstar Jannik Sinner ist nur noch einen Sieg von einem erneuten Triumph bei den ATP Finals in Turin entfernt. Der Titelverteidiger machte mit einem 7:5, 6:2-Sieg gegen den Australier Alex de Minaur seinen dritten Finaleinzug in Folge beim Prestigeturnier der besten Spieler des Jahres perfekt. Er sei „sehr glücklich“, sagte der 24-jährige Sinner: „Morgen werde ich es genießen und natürlich mein Bestes geben, um das bestmögliche Ergebnis zu schaffen. Er ist so oder so eine unglaubliche Woche.“

Im Endspiel am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) könnte es zum Traum-Duell mit seinem spanischen Dauerrivalen Carlos Alcaraz kommen. Der Weltranglistenerste muss dafür ab 20.30 Uhr noch sein Halbfinale gegen Felix Auger-Aliassime erfolgreich bestreiten.

Der Kanadier hatte den Hamburger Alexander Zverev im entscheidenden Gruppenspiel ums Halbfinal-Ticket am Freitag besiegt.