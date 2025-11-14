Der nächste italienische Star sagt für das Duell gegen Österreich ab

Steigen die Chancen wieder für das "KURIER Austria Davis Cup Team "? Nach der Nummer eins Jannik Sinner gibt auch die Nummer zwei Lorenzo Musetti dem italienischen Davis-Cup-Team für das Final 8 in Bologna einen Korb. Italien ist ja am 19. November (16 Uhr) Gegner des Teams um Kapitän Jürgen Melzer .

Der Weltranglisten-Neunte der am Donnerstag bei den ATP-Finals in Turin gegen Carlos Alcaraz verlor und damit in der Gruppenphase scheiterte, begründete dies mit körperlicher Müdigkeit und familiären Gründen. Seine Partnerin erwartet in Kürze das zweite gemeinsame Kind. Für Österreich erhöhen sich damit die Chancen auf einen Aufstieg ins Halbfinale, ist doch Italien am 19. November der Gegner im Viertelfinale. Allerdings verfügen die Italiener, die in Bologna auch Titelverteidiger sind, über sieben weitere Top-100-Spieler.