Tennis: Sexismus-Vorwürfe gegen Boris Becker

Tennis-Legende Boris Becker hat für einen missratenen Kommentar über eine Schiedsrichterin Sexismus-Vorwürfe in der Netzgemeinde geerntet. In seiner Experten-Rolle für den TV-Sender Eurosport bemerkte der 52-Jährige am Freitagabend während der Live-Übertragung des US-Open-Halbfinals von Alexander Zverev über Referee Marijana Veljovic: „Wenn ich das auch mal erwähnen darf, eine ausgesprochen hübsche Schiedsrichterin.“ Auf die offenbar ironische Nachfrage von Reporter Matthias Stach („Ist dir das aufgefallen?“) fügt Becker hinzu: „Das Auge isst ja mit.“