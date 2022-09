Tennis: Rublew und Swiatek im US-Open-Viertelfinale

Andrej Rublew hat am Montag zum sechsten Mal bei einem Major-Turnier bzw. zum dritten Mal bei den US Open das Viertelfinale erreicht. Der 24-jährige Russe eliminierte den als Nummer 7 gesetzten Briten Cameron Norrie nach knapp zweieinhalb Stunden sicher mit 6:4,6:4,6:4. Rublew hat damit nach 2017 und 2020 seine dritte Chance auf das Halbfinale in New York. Sein Gegner wird später zwischen Rafael Nadal (ESP-2) und Frances Tiafoe (USA-22) ermittelt.

Mit viel Mühe setzte sich bei den Frauen danach die topgesetzte Polin Iga Swiatek gegen die ungesetzte Deutsche Jule Niemeier mit 2:6,6:4,6:0 durch. Die sensationelle Wimbledon-Viertelfinalistin dieses Jahres aus Dortmund war auch in Flushing Meadows schon gut auf Kurs in die Runde der letzten acht. Sie führte gegen Swiatek mit 6:2,2:1 und Break, doch dann fing sich die in diesem Jahr schon so stark gewesene French-Open-Siegerin. Nach insgesamt sieben Breaks im zweiten Durchgang glich sie nach Sätzen aus. Dann hatte Niemeier ihr Pulver aber verschossen und ging letztlich noch unter.