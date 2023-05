Rot-weiß-rotes Großaufgebot bei den French Open

Wenn man derzeit am Flughafen Wien-Schwechat Richtung Paris abhebt, muss man aufpassen, nicht über Tennistaschen zu stolpern. Während Dominic Thiem, der durch die Absage von Rafael Nadal in den Hauptbewerb rutschte, und Julia Grabher erst ab dem 28. Mai aufschlagen, beginnt nämlich für zahlreiche Österreicher schon am Montag die Qualifikation.