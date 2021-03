Federer verzichtet auch auf ATP-Turnier in Miami

Tennis-Superstar Roger Federer verzichtet auf eine Teilnahme an den Miami Open Ende März. Das berichtete die US-Nachrichtenagentur AP am Montag unter Verweis auf eine E-Mail von Federers Manager Tony Godsick. Der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger hat seit seinen Operationen am rechten Knie nicht mehr gespielt, die Pause dauert nun schon mehr als ein Jahr. Allerdings will der 39-jährige Schweizer am Turnier in Katar in der kommende Woche teilnehmen.

Darauf hatte Federer vergangene Woche mit einem Tweet selbst hingewiesen. Ein Foto von sich hatte er mit "Der Countdown bis Doha beginnt" unterschrieben.