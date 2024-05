Rätsel um Djokovic: Schwache Leistung wegen Flaschen-Unfall?

Die Niederlage am Sonntag kam wie aus heiterem Himmel. Novak Djokovic verlor in der dritten Runde des Masters-1000-Turniers in Rom nach sehr schwacher Leistung gegen den Chilenen Alejandro Tabilo nach nur 67 Minuten mit 2:6, 3:6. Damit verpasste der Serbe nicht nur den 1.100. Sieg in seiner Karriere, er erlitt auch einen schweren Rückschlag in der Vorbereitung auf die in zwei Wochen beginnenden French Open.