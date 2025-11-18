Tennis

Völlig irre: Der Punktestand in den Duellen Alcaraz gegen Sinner

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz nebeneinander
Der Spanier Carlos Alcaraz hat zwar in den Gigantenduellen gegen Jannik Sinner 10 von 16 Duellen gewonnen. Der Punktstand ist aber spektakulär.
Von Harald Ottawa
18.11.25, 09:51
Carlos Alcaraz und Jannik Sinner führen klar die Weltrangliste an. Der Drittplatzierte Alexander Zverev hat halb soviele Punkte.

Von den bisherigen 16 Tour-Begegnungen zwischen Sinner und Alcaraz, von denen der Spanier 10 gewann, wurden  3302 Punkte ausgespielt.

Hochklassig geht 2025 zu Ende: Sinner besiegte Alcaraz in Turin

Wie nun ein  X-User der Plattform tennisnet.com herausfand, teilten die beiden Superstars diese brüderlich unter sich auf. 
Das sensationelle Ergebnis: 1651 Punkte entschied der Südtiroler für sich, 1651 der Spanier für sich.

Das große Duell wird es auch in den nächsten Jahren geben. Nicht so beim Davis-Cup-Finale nun in Bologna. Nach Sinner zog am Dienstag auch Alcaraz zurück.

Davis Cup in Bologna: Hilfe vom Präsidenten und von "Hard-Core-Fans"
