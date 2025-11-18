Völlig irre: Der Punktestand in den Duellen Alcaraz gegen Sinner
Der Spanier Carlos Alcaraz hat zwar in den Gigantenduellen gegen Jannik Sinner 10 von 16 Duellen gewonnen. Der Punktstand ist aber spektakulär.
Carlos Alcaraz und Jannik Sinner führen klar die Weltrangliste an. Der Drittplatzierte Alexander Zverev hat halb soviele Punkte.
Von den bisherigen 16 Tour-Begegnungen zwischen Sinner und Alcaraz, von denen der Spanier 10 gewann, wurden 3302 Punkte ausgespielt.
Wie nun ein X-User der Plattform tennisnet.com herausfand, teilten die beiden Superstars diese brüderlich unter sich auf.
Das sensationelle Ergebnis: 1651 Punkte entschied der Südtiroler für sich, 1651 der Spanier für sich.
Das große Duell wird es auch in den nächsten Jahren geben. Nicht so beim Davis-Cup-Finale nun in Bologna. Nach Sinner zog am Dienstag auch Alcaraz zurück.
Kommentare