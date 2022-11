Tennis: ÖTV-Team muss in Davis-Cup-Quali-Runde nach Kroatien

Österreichs Davis-Cup-Team bekommt es Anfang Februar in der Qualifikationsrunde für das Final-Turnier 2023 auswärts mit Kroatien zu tun. Diesen schweren Gegner, der in dieser Phase topgesetzt ist, hat die am Sonntag in Malaga vor dem diesjährigen Finale Australien - Kanada vorgenommene Auslosung ergeben. Spieltermin ist entweder der 3./4. oder der 4./5. Februar 2023.