Österreich gleicht aus: Duell gegen Japan geht in die Entscheidung
Zusammenfassung
- Österreich gleicht im Davis-Cup-Duell gegen Japan auf 2:2 aus, das entscheidende Einzel steht bevor.
- Lukas Neumayer besiegt Japans Nummer eins Mochizuki klar mit 6:3, 6:3 und hält Österreich im Rennen.
- Das Doppel Erler/Miedler verliert knapp gegen Yuzuki/Watanuki, wodurch das Duell ins letzte Einzel geht.
Der Davis-Cup-Länderkampf zwischen Österreich und Japan wird im Schlusseinzel entschieden. Nachdem Alexander Erler und Lucas Miedler in Tokio gegen die Außenseiter Takeru Yuzuki/Yosuke Watanuki nach 2:45 Stunden 6:7(4),7:6(7),4:6 verloren hatten, stand Lukas Neumayer, der anstelle von Sebastian Ofner spielte, beim Stand von 1:2 mit dem Rücken zur Wand. Nach überzeugender Leistung fertigte der Salzburger aber die japanische Nummer eins, Shintaro Mochizuki, klar 6:3,6:3 ab.
Damit musst Jurij Rodionov im abschließenden Einzel den erhofften dritten Punkt holen. Der Sieger der Partie spielt in der zweiten Qualifikationsrunde um den Aufstieg ins Final-8-Turnier in Bologna.
Neumayer war gegen Mochizuki von Beginn an der Chef auf dem Platz. Nach einem Break zum 3:2 und einem weiteren zum 6:3 war Satz eins nach 35 Minuten Geschichte. Im zweiten Durchgang zog der 23-Jährige auf 4:1 davon, musste bei 2:4 den einzigen Breakball gegen sich abwehren und stellte auf 5:2. Der Japaner konnte danach den ersten Matchball noch kontern, ehe Neumayer dann nach 73 Minuten mit einem Ass den zweiten nutzte.
Miedler bedauerte zuvor die knappe Niederlage. „Das Ergebnis tut natürlich weh. Es war finde ich gutes Niveau von allen vier. Die haben das ganze Match sehr gut serviert. Im Endeffekt haben ein paar Punkte gegen uns den Ausschlag gegeben“, sagte der Niederösterreicher zur knappen Niederlage.
Im ersten Durchgang ging es ohne einen einzigen Breakball ins Tiebreak. In diesem führten Erler/Miedler, die als klare Favoriten von der Spielstärke der Gastgeber überrascht wurden, bereits mit 3:1. Doch Doppelspezialist Yuzuki und Watanuki machten die nächsten vier Punkte zum 5:3 und nutzten dann bei 6:4 den ersten Satzball nach 52 Minuten. Im zweiten Satz musste Erler beim Stand von 1:2 den ersten Breakball überhaupt abwehren, doch so richtig spannend wurde das Match bei 5:6.
Die Japaner fanden bei Aufschlag Erler, 15:40 zwei Matchbälle vor, doch die Gäste retteten sich ins Tiebreak. In diesem gerieten Erler/Miedler 3:5 in Rückstand und mussten nach einem vergebenen Satzball bei 6:7 den dritten Matchball abwehren. Ein guter zweiter Aufschlag von Miedler durch die Mitte brachte dann aber beim dritten Satzball den Gleichstand zum 10:8. Satz zwei allein dauerte 64 Minuten. Im entscheidenden Satz gelang den Japanern dank eines starken Returns von Yuzuki gegen Erler das erste Break im Match zum 2:1, doch der plötzlich beim Aufschlag schwächelnde Yuzuki beging zwei Doppelfehler und in der Folge holte das ÖTV-Team das wichtige sofortige Rebreak. Erler musste jedoch zum 3:4 neuerlich seinen Aufschlag abgeben und diesmal bestätigten die Gastgeber das Break zum 5:3. Das war die Entscheidung zugunsten Japans.
