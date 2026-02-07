Österreich gleicht aus: Duell gegen Japan geht in die Entscheidung

Der Davis-Cup-Länderkampf zwischen Österreich und Japan wird im Schlusseinzel entschieden. Nachdem Alexander Erler und Lucas Miedler in Tokio gegen die Außenseiter Takeru Yuzuki/Yosuke Watanuki nach 2:45 Stunden 6:7(4),7:6(7),4:6 verloren hatten, stand Lukas Neumayer, der anstelle von Sebastian Ofner spielte, beim Stand von 1:2 mit dem Rücken zur Wand. Nach überzeugender Leistung fertigte der Salzburger aber die japanische Nummer eins, Shintaro Mochizuki, klar 6:3,6:3 ab. Damit musst Jurij Rodionov im abschließenden Einzel den erhofften dritten Punkt holen. Der Sieger der Partie spielt in der zweiten Qualifikationsrunde um den Aufstieg ins Final-8-Turnier in Bologna.

Neumayer war gegen Mochizuki von Beginn an der Chef auf dem Platz. Nach einem Break zum 3:2 und einem weiteren zum 6:3 war Satz eins nach 35 Minuten Geschichte. Im zweiten Durchgang zog der 23-Jährige auf 4:1 davon, musste bei 2:4 den einzigen Breakball gegen sich abwehren und stellte auf 5:2. Der Japaner konnte danach den ersten Matchball noch kontern, ehe Neumayer dann nach 73 Minuten mit einem Ass den zweiten nutzte. Miedler bedauerte zuvor die knappe Niederlage. „Das Ergebnis tut natürlich weh. Es war finde ich gutes Niveau von allen vier. Die haben das ganze Match sehr gut serviert. Im Endeffekt haben ein paar Punkte gegen uns den Ausschlag gegeben“, sagte der Niederösterreicher zur knappen Niederlage.