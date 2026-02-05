Warum Österreichs Davis-Cup-Team in Tokio Gänsehaut bekam

Für Österreichs Tennis-Fans heißt es in den nächsten Tagen früh aufstehen. Das KURIER Austria Davis Cup Team trifft am Freitag (6 Uhr MEZ) und Samstag (5 Uhr) in Tokio auf Japan. Dort soll der erste Schritt gemacht werden auf dem Weg zur neuerlichen Teilnahme beim Final-8-Turnier in Bologna. Teamkapitän Jürgen Melzer zeigt sich nach den ersten Trainingstagen zufrieden. „Wir sind am Samstag in Tokio angekommen und haben zunächst mal versucht, den Jetlag zu bewältigen“, erklärt er. Die frühe Anreise habe sich bezahlt gemacht.

Austro-Samurais Neben dem Sportlichen kam auch der Teamgeist nicht zu kurz. „Am Sonntag hatten wir mit einem Samurai-Kurs einen sehr coolen Teambuilding-Programmpunkt“, sagt Melzer. Erst danach ging es auf den Platz: „Seither bereiten wir uns intensiv auf den Länderkampf vor.“ Melzers Fazit nach den ersten Tagen: „Es läuft bisher alles gut.“ Die Stimmung innerhalb der Mannschaft sei wie gewohnt gut. „Das ist bei uns zum Glück eigentlich immer der Fall.“ Als Gastgeber hinterlässt Japan einen positiven Eindruck. „Wir sind sehr herzlich empfangen worden. Man ist auf jeden Fall sehr bemüht“, schildert Melzer. Sportlich gesehen präsentierten sich die Bedingungen im Ariake Coliseum leicht anders als erwartet. „Der Hardcourt ist eine Spur langsamer als erwartet“, sagt Melzer und liefert auch eine Erklärung: „Das liegt vielleicht auch daran, dass es in der Halle kalt ist.“ Die Temperaturen waren schon ein Thema. An einem Morgen hatte es elf Grad in der Halle. „Über Nacht war die Heizung abgedreht worden, und deshalb war es dermaßen frisch. Am Nachmittag waren’s dann immerhin 18 Grad, das war okay.“