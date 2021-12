Tennis: Österreichs Davis-Cup-Team trifft auf Südkorea

Österreichs Davis-Cup-Team, das beim Finalturnier bereits in der Gruppenphase ausgeschieden war, muss in der Qualifikationsrunde 2022 eine weite Reise auf sich nehmen. Die Truppe von Stefan Koubek, die bei der Auslosung am Sonntag in Madrid als Nummer 12 gerade noch gesetzt war, trifft am 4. und 5. März auswärts auf Südkorea.

Da es das Duell Österreich gegen Südkorea bisher noch nicht gegeben hat, entschied eine weitere Auslosung über das Heimrecht. Sehr zum Missfallen der Österreicher zugunsten der Asiaten. „Eine Weltreise! Aber vom Papier hört sich der Gegner gut an. Vorausgesetzt, das ganze Team steht zur Verfügung, wovon ich ausgehe, sehe ich uns in der Favoritenrolle“, erklärte ÖTV-Kapitän Stefan Koubek via ÖTV-Aussendung. „Ein Problem könnte sein, dass danach in den USA gespielt wird. Wir werden das abklären.“