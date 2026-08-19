Kokain im Blut: Tennis-Rüpel sorgt für nächsten Skandal

Bei einer Dopingkontrolle wurde der 31-Jährige positiv auf Kokain getestet. Kyrgios droht nun eine lange Sperre .

Nick Kyrgios schreibt wieder einmal Schlagzeile. Und nicht zum ersten Mal in der Karriere des Tennis-Exzentrikers aus Australien sind es Schlagzeilen negativer Natur.

Die positive Dopingprobe stammt vom 22.Juni, als der Australier beim 250er-Turnier in Mallorca im Einsatz war. Kyrgios wurde bereits rückwirkend ab 4. August suspendiert.

„Großer Fehler“

Auf Social Media nahm Kyrgios inzwischen Stellung. „Das ist ein großer Fehler gewesen. Ich bin von mir selbst enttäuscht“, sagte der siebenfache Turniersieger, der inzwischen nur mehr die Nummer 919 der Welt ist.

Kyrgios sorgte im Laufe seiner Karriere für etliche Skandale. 2016 wurde er wegen unprofessionellen Verhaltens für sechs Wochen gesperrt.

In Rom wurde er 2019 disqualifiziert, weil er lautstark am Platz geflucht hatte und seinen Schläger und einen Stuhl quer über den Court schleuderte.

Mehrmals musste der Australier hohe Geldstrafen zahlen.