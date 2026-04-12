Tennis

Nach Sieg gegen Alcaraz: Sinner ist wieder die Nummer 1 der Welt

Jannik Sinner gewann das Finale von Monte Carlo gegen Carlos Alcaraz in zwei Sätzen und löst den Spanier als Nummer 1 der Weltrangliste ab.
Christoph Geiler
12.04.2026, 17:35

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TENNIS-ATP-MONTE CARLO

Jannik Sinner setzte beim Sandplatz-Klassiker in Monte Carlo seinen Erfolgslauf fort. Der Südtiroler feierte seinen ersten Turniersieg im Fürstentum - und das in beeindruckender Manier.

Im Endspiel behielt Sinner gegen seinen Langzeit-Rivalen Carlos Alcaraz mit 7:6, 6:3 die Oberhand. Mit dem Finalsieg stößt er den Spanier vom Thron und ist die neue Nummer 1 der Welt.

Jannik Sinner feierte den dritten Masters-1000-Turniersieg in Folge

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Nervenstark

Jannik Sinner spielte in den entscheidenden Momenten sein bestes Tennis und zog damit Carlos Alcaraz den Nerv. Im Tiebreak des ersten Satzes setzte sich der Italiener mit 7:5 durch, im zweiten Satz reichte ihm ein Break, um das Match auszuservieren.

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Die Siegesserie von Sinner ist beeindruckend: Der 24-Jährige gewann zuletzt die Masters-1000-Turniere in Indian Wells und Miami und präsentiert sich seit Wochen in Hochform.

Carlos Alcaraz war seit 10.November 2025 die Nummer 1 der Welt.

kurier.at, cg  | 

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