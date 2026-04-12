Nach Sieg gegen Alcaraz: Sinner ist wieder die Nummer 1 der Welt

Jannik Sinner setzte beim Sandplatz-Klassiker in Monte Carlo seinen Erfolgslauf fort. Der Südtiroler feierte seinen ersten Turniersieg im Fürstentum - und das in beeindruckender Manier.

Im Endspiel behielt Sinner gegen seinen Langzeit-Rivalen Carlos Alcaraz mit 7:6, 6:3 die Oberhand. Mit dem Finalsieg stößt er den Spanier vom Thron und ist die neue Nummer 1 der Welt.