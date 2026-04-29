Eine Nummer zu groß: Sinner bezwingt Jungstar Jodar

Jannik Sinner setzt seinen beeindruckenden Erfolgslauf fort. Seit Februar, seit einer Niederlage im Viertelfinale in Doha gegen den Tschechen Jakub Mensik, hat der Italiener kein Spiel mehr verloren. Inzwischen hält er bereits bei 21 Siegen in Folge .

Beim Masters 1000 Turnier in Madrid steht die Nummer 1 der Welt bereits im Endspiel. Der spanische Jungstar Rafael Jodar konnte Jannik Sinner zwar zeitweise fordern, am Ende behielt der Favorit aber mit 6:2 und 7:6 die Oberhand.

Der 19-jährige Jodar wird sich durch den Viertelfinaleinzug in der Weltrangliste aber auf Rang 34 verbessern. Das vergangene Jahr hatte er noch als 168. der Welt abgeschlossen.