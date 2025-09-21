Rasanter Aufstieg: Der nächste Turniersieg für Tennis-Hoffnung Lilli Tagger

Wenn Lilli Tagger in dieser Tonart weitermacht, dann wird sie in der Weltrangliste schon bald an die Top 100 anklopfen. Als 977. der Welt hatte die 17-jährige Osttirolerin diese Saison in Angriff genommen, wenn an diesem Montag das neue Ranking erscheint, wird sich Lilli Tagger bereits unter den ersten 220 befinden.

Verantwortlich für diese rasante Entwicklung sind die starken Auftritte bei den letzten Turnieren. Erst am Wochenende gewann Lilli Tagger das ITF-W75-Sandplatzevent von Kursumlijska Banja (Serbien) und feierte damit ihren zweiten Turniersieg im Erwachsenentennis. Im Endspiel behielt die French-Open-Siegerin bei den Junioren gegen die Russin Radda Solotararew in drei Sätzen (5:7,6:2,6:2) die Oberhand. Erst vor einer Woche hatte die Österreicherin das Turnier in Bukarest für sich entschieden.

10 Siege in Folge Taggers Bilanz der letzten Wochen liest sich beeindruckend: Die Lienzerin hat ihre letzten zehn Matches gewonnen und musste sich seit Anfang August nur zwei Mal ihrer Landsfrau Sinja Kraus geschlagen geben.