Lilli Tagger startet mit einem Sieg in die Australian Open

Lilli Tagger steht in der zweiten Runde der Qualifikation der Australian Open. Österreichs größtes Talent im Damentennis setzte sich gegen die Chinesin Xinyu Gao, in der Weltrangliste auf Rang 208, 3:6, 7:5 und 6:3 durch. Am Mittwoch wartet in der 2. Runde die Russin Elena Pridankina. Drei Runden müssen bis zum Hauptbewerb überstanden werden. Tagger tat sich gegen die 28-jährige Chinesin von Beginn an schwer. Im ersten Satz machte die Österreicherin nur 59 Prozent der Punkte bei eigenem Aufschlag. Zwar ging die als Nummer 154 gerankte Lienzerin mit einem Break in Führung, kassierte aber auch zwei Breaks.

Tagger schaffte die Wende Im zweiten Satz schaffte Tagger das dringend notwendige Break zum 4:4 und vergab bei einer 5:4-Führung einen Satzball. Jetzt gingen die Games über 10 bis 12 Punkte und wurden immer umkämpfter. Letztlich schaffte Tagger das entscheidende Break zum 7:5 und zum Satzausgleich. Gleich zu Beginn des dritten Satzes legten die beiden Kontrahentinnen noch einmal nach. Das erste Aufschlagspiel von Tagger ging über 30 Aufschläge. Dass sie dieses mit der Abwehr von sieben Breakbällen gewinnen konnte, war der Grundstein für den späteren Sieg. Im sechsten und siebenten Game gaben beide Spielerinnen ihren Aufschlag ab, es blieb spannend. Letztlich entscheidend war das neuerliche Break zum 5:3, danach servierte die 17-Jährige routiniert aus.