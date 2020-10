Thiem zieht im Eiltempo ins Wien-Viertelfinale ein

Rublew ist im Kommen

Thiems Gegner am Freitag (2. Partie nach 14 Uhr, Servus TV), konnte sich am Donnerstag schonen. Andrej Rublew profitierte von einer verletzungsbedingten Aufgabe seinen Gegners Jannik Sinner nach drei Games. Rublew hat erst im Sommer beim Einladungsturnier in Kitzbühel gegen Österreichs Topmann gewonnen, davor aber zwei von drei offiziellen ATP-Matches verloren.

Auch 2017 in Wien. Längst vergessen, der 23-jährige Rublew startete erst heuer so richtig durch, zog Mitte des Monats in die Top Ten ein und ist derzeit Achter. Mehr noch. "Er zählt für mich derzeit sogar zu den besten fünf Spielern der Welt", sagt Thiem. "Er spielt jeden Ball extrem schnell."