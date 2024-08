Vier Jahre nach Titel: Tennis-Star Thiem erhält Wildcard für US Open

Es gibt doch auch noch gute Nachrichten für Österreichs langjährigen Tennis-Star Dominic Thiem . Der Niederösterreicher darf noch einmal bei den US Open aufschlagen. Also jenem Turnier, das der 30-Jährige 2020 gewonnen hatte.

Neben Thiem wurde noch ein weiterer ehemaliger Champion mit einer Wildcard ausgestattet: Der Schweizer Stan Wawrinka. Die US Open finden von 26. August bis 8. September statt, für Thiem wird es das letzte Turnier auf der ganz großen Bühne sein. Danach geht er auch noch beim Heim-Turnier in Wien an den Start.