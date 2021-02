Djokovic souverän zum neunten Titel bei den Australian Open

Djokovic streifte den Siegerscheck in Höhe von umgerechnet 1,78 Mio. Euro ein und erhöhte sein Karriere-Preisgeld nach nunmehr 82 Turniersiegen auf über 148 Millionen US-Dollar. Medwedew tröstete sich mit umgerechnet 971.000 Euro. Er verlor auch sein zweites Grand-Slam-Finale nach jenem bei den US Open 2019, kann sich aber über den erstmaligen Vorstoß in die Top 3 freuen. Er überholt am Montag Dominic Thiem und ist Dritter.