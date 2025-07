Tennis: Djokovic bot Zverev Unterstützung an: "Bin für ihn da"

Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic hat Alexander Zverev nach dessen Aussagen über eigene mentale Probleme und Einsamkeit seine Unterstützung angeboten.

"Ich wünsche ihm alles Gute und er soll wissen, dass ich für ihn da bin", sagte der serbische Tennis-Star in Wimbledon. "Ich verstehe ihn. Ich verstehe genau, was er durchmacht, weil ich selbst oft dasselbe durchgemacht habe. Man fühlt sich weniger glücklich, leer, man schafft es nicht, das zu erreichen, was man will."