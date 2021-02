Dennis Novak steht in Montpellier im Achtelfinale

Dennis Novak steht beim mit 323.970 Euro dotierten Hartplatz-Tennisturniers in Montpellier im Achtelfinale. Der 27-jährige Niederösterreicher besiegte am Dienstag in der ersten Runde im erstmaligen Aufeinandertreffen den 36-jährigen Franzosen Gilles Simon (ATP-Nr. 68) mit 7:6(5),1:6,6:3. Novak, der kürzlich knapp wieder aus den Top 100 gefallen ist, trifft nun auf den als Nummer drei gesetzten Serben Dusan Lajovic, der in Runde eins ein Freilos hatte.

Das bisher einzige Duell der beiden hatte der Serbe im Kitzbühel-Achtelfinale 2018 mit 6:2,6:4 gewonnen. Der Weltranglisten-27. hat zuletzt bei den Australian Open erst im Achtelfinale gegen Alexander Zverev (GER) verloren.

Novak fehlen als aktuell 102. im ATP-Ranking nur vier Zähler auf die Top 100. Der Wahl-Klosterneuburger und seine Freundin Ingela erwarten übrigens ein Kind. Dies hatte Novak wenige Tage nach seiner Rückkehr aus Australien per Instagram bekanntgegeben.