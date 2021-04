Haas scheidet in Istanbul nach großem Kampf aus

Die Oberösterreicherin Barbara Haas hat am Dienstag in Runde eins des WTA-Tennisturniers von Istanbul gegen die Französin Kristina Mladenovic in 1:43 Std. 4:6,3:6 verloren. Die 25-Jährige hatte gegen die Ex-Freundin von Dominic Thiem doch ihre Chancen, schaffte in Satz eins gleich dreimal ein Rebreak. Mladenovic verwertete letztlich ihren vierten Satzball und setzte sich im zweiten Durchgang ab einem 2:2-Gleichstand ab. Haas war als "Lucky Loser" in den Hauptbewerb gekommen.

Für den späteren Dienstag ist noch der Erstrunden-Doppeleinsatz von Haas an der Seite der Chinesin Wang Qiang angesetzt.