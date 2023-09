Tennis: Auch Thieht steht in Astana im Achtelfinale

Die erste Runde in Astana überstanden hat auch Qualifikant Jurij Rodionov. Der 24-Jährige feierte seinen dritten Erfolg in einem ATP-Hauptbewerb heuer. Nach dem 2:6-6:4-7:6-Sieg über den Franzosen Gregoire Barrere wartet nun im Achtelfinale der argentinische Kitzbühel-Sieger Sebastian Baez. Sebastian Ofner ist nach Rücken- und Fersenproblemen auch wieder gut beisammen und trifft am Freitag auf den Ungarn Marton Fucsovics.