Tennis-Ass Sebastian Ofner verpasst Viertelfinale in Auckland

Sebastian Ofner hat sein zweites Viertelfinale auf der ATP-Tennistour im neuen Jahr verpasst. Der Halbfinalist von Hongkong musste sich am Mittwoch beim ATP250-Turnier in Auckland dem Spanier Roberto Carballes Baena mit 5:7,3:6 geschlagen geben. Für Österreichs Nummer eins geht es nun nach Melbourne, wo am Sonntag die Australian Open beginnen.