Tennis-Ass Rodionov in Saint-Tropez im Challenger-Halbfinale

Jurij Rodionov hat am Freitag mit einem 6:4,6:3-Erfolg über den Italiener Roberto Marcora das Challenger-Halbfinale in Saint-Tropez erreicht. In diesem trifft der 23-jährige Niederösterreicher am Samstag auf dessen Landsmann Mattia Bellucci und ist dafür zu favorisieren. Rodionov hat 36 ATP-Zähler sicher, bei dem Turnier an der französischen Riviera gibt es für den Champion 100 Punkte.

"Ich bin mega-happy mit meiner heutigen Performance. Ich war sehr fokussiert, habe wenig zugelassen und mich vor allem auf meinen starken Aufschlag verlassen können", sagte Rodionov erfreut. Dies habe ihm sehr viel Sicherheit gegeben.