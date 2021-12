Djokovic über Causa Peng: "Geht um das Leben einer Tennisspielerin"

Mutige Entscheidung

Am Mittwoch hatte die WTA angekündigt, alle Turniere in China und Hongkong aufgrund der Sorge um die Tennisspielerin auszusetzen. "Mit gutem Gewissen sehe ich nicht, wie wir unsere Athleten fragen können, dort anzutreten, wenn Peng Shuai nicht erlaubt ist, frei zu kommunizieren", hatte der Chef der Frauen-Profi-Tennis-Organisation Steve Simon in der Mitteilung erklärt. Djokovic bezeichnete die Entscheidung als "sehr mutig".