Superstar Nadal wieder im Training

Eine hartnäckige Fußverletzung sorgte für eine unfreiwllige Pause bei Rafael Nadal. Dadurch verpasste der 35-Jährige die Olympischen Spiele und auch die US Open und beendete die Saison vorzeitig.

Nun befindet sich der spanische Superstar wieder im Training. Onkel Toni Nadal hatte bereits angekündigt: "Das Jahr 2022 wird ein gutes Jahr für ihn." Die Bilder machen den Fans Hoffnung, dass Nadal beim ersten großen Highlight des nächsten Jahres an den Start gehen kann: Die Australian Open, die Nadal 2009 gewinnen konnte, starten am 17. Januar in Melbourne.