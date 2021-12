Stefanos Tsitsipas und die Griechen sind bereit für neue Helden-Sagen

Gewiss. Ein erster Grand-Slam-Titel von Tsitsipas ist eher möglich als ein Sieg bei diesem Teambewerb. Zumal der mittlerweile 23-Jährige bei den French Open schon einmal in einem Major-Finale stand, zumal er der Einzige seines Landes ist, der in der gehobenen Tennis-Preisklasse mitspielt. Michail Pervolarakis, die griechische Nummer zwei, rangiert auf Rang 399, Stefanos’ um zwei Jahre jüngerer Bruder Petros taucht erst auf Position 771 auf.

Und dennoch sind die Hoffnungen groß. Für einen Sieg in drei Spielen reichen zwei Punkte. Für die könnte der ältere Tsitsipas im Einzel und im Doppel sorgen. Vor allem aber hofft man, dass sich im Sog des Weltranglisten-Vierten auch die anderen steigern. „Griechenland ist dafür bekannt, dass es sich bei Teamevents wie Fußball und Basketball auszeichnet, also liegt es in unserer Natur“, sagt Stefanos Tsitsipas.