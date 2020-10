Stefanos Tsitsipas ist der erste Grieche im Paris-Viertelfinale

Stefanos Ttsitsipas steht im Viertelfinale der French Open. Der 22-Jährige setzte sich gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow in drei Sätzen mit 6:3, 7:6, 6:2 durch und zog als erster griechischer Spieler in Paris in die Runde der letzten acht ein.

Auch Andrei Rublew ist beim bedeutendsten Sandplatzturnier der Welt noch im Einsatz. Der Russe bezwang im Achtelfinale den Ungarn Martin Fucsovics in vier Sätzen.

Deutsche Überraschung

Im Damen-Bewerb steht die Tschechin Petra Kvitova nach einem 6:2, 6:4 gegen die Chinesin Thang Shuai im Viertelfinale. Die Deutsche Laura Siegemund setzte derweil ihren Erfolgslauf fort. Mit 32 erreichte sie durch ein 7:5, 6:2 gegen die Spanierin Paula Badosa erstmals die Runde der letzten acht.