Koubek über Tsitsipas: "Als Sportler bist du nicht ganz dicht"

Während in Wien die ersten Bälle beim Erste Bank Open durch die Hallen fliegen, folgt heute in einem Monat ein weiterer wichtiger Tag für Österreichs Tennis. Am 26. November spielt Österreich die erste Partie beim Daviscup-Finale in Innsbruck. Gegner ist Serbien. Mit Djokovic?.

„Für den Veranstalter wäre es gut, wenn er spielt, für mich als Kapitän aus Wettkampfsicht nicht“, sagt Stefan Koubek, der seinen Leuten auch gegen Deutschland Chancen einräumt. „Dennis Novak ist in aufstrebender Form, dazu wird auch Jurij Rodionov wieder in Form kommen und Gerald Melzer trumpft nach langer Pause jetzt in Südamerika auf“, sagt Koubek. „Dazu haben wir mit Oliver Marach und Philipp Oswald ein eingespieltes Doppel.“