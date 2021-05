Spring Bowl: Österreichs Tennis-Nachwuchs ist wieder gefordert

Während sich Dominic Thiem in Madrid aktuell auf die French Open vorbereitet und noch am Samstag im Halbfinale gegen den Deutschen Alexander Zverev gefordert ist, steht der österreichische Tennis-Nachwuchs in Tribuswinkel in Niederösterreich vor der Bewährungsprobe. Ab Sonntag - bis 15. Mai - wird dort bereits zum 41. Mal die Spring Bowl ausgetragen. Das traditionellste U18-Turnier in Österreich.

Bei dem Turnier der Kategorie 2 werden zahlreiche Lokalmatadoren Lokalmatadorinnen aber auch internationale Talente zu sehen sein. Im Vorjahr musste die Spring Bowl aufgrund der Corona-Situation abgesagt werden. In der Siegerliste des Turniers tauchen jedenfalls viele Österreicher auf. Alexander Antonitsch, Gilbert Schaller, Markus Hipfl, aber auch der derzeitige Daviscup-Kapitän Stefan Koubek trugen sich in die Siegerliste ein. Bei den Damen holten sich Petra Huber, Tamira Paszek oder Barbara Haas den Titel.