Souveräner Finalerfolg: Tennis-Ass Ofner gewann Turnier in Salzburg

Für Ofner hat sich die enorme Konstanz in diesem Jahr nun endlich auch in einem Titel niedergeschlagen. Der Achtelfinalist der French Open hatte zuvor die Finali auf Teneriffa, in Antalya, Zadar, Prag und beim Rasenturnier in Ilkley erreicht, aber alle verloren. Ofner wurde mit dem Siegerscheck in Höhe von 19.650 Euro belohnt, Neumayer erhielt ein Preisgeld von 11.570 Euro.

Für den Schützling von Wolfgang Thiem geht es kommende Woche wieder auf der ATP-Tour weiter: Ofner trifft zum Auftakt des 250er-Turniers in Baastad erstmals auf den als Nummer 6 gesetzten, argentinischen Aufsteiger Thomas Etcheverry, der zuletzt bei den French Open mit dem Viertelfinaleinzug wie Ofner selbst für Furore gesorgt hatte.