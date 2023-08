Dreiste Störaktion: Fan lenkt Tennis-Star mit Bienengeräuschen ab

"Das ist mir in meiner Karriere noch nie passiert", so Tsitsipas zum Schiedsrichter. Dieser versichert dem 25-Jährigen, dass er sie darum bitten wird, aufzuhören. "Sie muss gehen", bleibt der Grieche hart. Am Ende darf die Zuschauerin doch bleiben, nachdem sie sich auch sichtlich zerknirscht versucht hat, bei Tsitsipas zu entschuldigen.

Am Ende gewann er allen Bienengeräuschen zum Trotz und besiegte Shelton mit 7:6 und 7:6. Im Achtelfinale bekommt es Tsitsipas nun mit dem Polen Hurkacz zu tun.