Favorit Sinner startet erfolgreich in die ATP-Finals

Für Topfavorit Jannik Sinner haben die mit 15,25 Millionen Dollar dotierten ATP Finals in Turin nach Wunsch begonnen. Der Tennis-Weltranglistenerste aus Südtirol behielt am Sonntag im Duell mit dem Australier Alex de Minaur mit 6:3,6:4 die Oberhand. Zuvor hatte schon US-Open-Finalist Taylor Fritz mit einem 6:4,6:3-Erfolg über den früheren Ranglistenführenden Daniil Medwedew aus Russland einen Schritt in Richtung Halbfinale beim Saisonfinale der Top-Acht-Spieler gemacht.

Für De Minaur begann seine ATP-Finals-Premiere gut, nahm er seinem Gegner doch zum 2:1 den Aufschlag ab. Das war allerdings ein Weckruf für Sinner, der mit zwei Breaks und zwei gewonnenen Aufschlagspielen sehr zur Freude des Heimpublikums die passende Antwort gab und auf 5:2 davonzog. Diesen Vorteil ließ sich der 23-Jährige nicht mehr nehmen. Im zweiten Satz war das einzige Break zum 3:2 von Sinner entscheidend. De Minaur war dem druckvolleren Spiel des Italieners nicht gewachsen, dieser verwertete nach 1:24 Stunden gleich seinen ersten Matchball.