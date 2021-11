Sieg in Paris: Tennis-Star Djokovic fixiert die nächste Rekordmarke

Perfektes Comeback

Eindrucksvoll meldete sich Djokovic zurück, nachdem er seit dem verlorenen Finale der US Open Mitte September pausiert hatte. In New York hatte er gegen den Russen Medwedew verloren und damit den Grand Slam verpasst - den Gewinn der vier wichtigsten Turniere in einem Kalenderjahr. Zuvor hatte er die Australian Open, die French Open und Wimbledon für sich entschieden, den angestrebten Olympiasieg aber durch die Halbfinal-Niederlage gegen Wien-Sieger Alexander Zverev ebenfalls nicht geschafft.

Zverev war das Double Wien-Paris nicht gegönnt, der Hamburger hatte im Halbfinale gegen Medewew beim 2:6,2:6 keine Chance. Dieses Trio ist für die ATP Finals, die erstmals nach vielen Jahren aus London nach Turin übersiedeln, im engsten Favoritenkreis. Das "Masters" beginnt am 14. November.