Sieg für Nick Kyrgios im Duell der Tennis-Rüpel in Wimbledon

Nick Kyrgios hat den an Nummer vier gesetzten Stefanos Tsitsipas in einem hoch emotionalen Duell mit reichlich Streit aus dem Wimbledon-Turnier geworfen. Der Australier bezwang seinen früheren Doppelpartner aus Griechenland am Samstagabend mit 6:7 (2), 6:4, 6:3, 7:6 (7) und erreichte beim Rasen-Klassiker erstmals seit 2016 das Achtelfinale.

Das letzte Drittrunden-Match war von reichlich Debatten geprägt. Kyrgios legte sich mehrfach mit den Unparteiischen an, nutzte Schimpfwörter und bepöbelte sein eigenes Team auf der Tribüne. Tsitsipas schlug nach dem Verlust des zweiten Satzes einen Ball auf die Ränge und traf nur knapp keinen Zuschauer.

Kyrgios erinnerte an die US Open 2020, als Novak Djokovic disqualifiziert wurde, weil er eine Linienrichterin mit einem Ball getroffen hatte. Auch Tsitsipas dürfe nicht weitermachen, forderte Kyrgios und lamentierte mehrere Minuten. Der Schiedsrichter sprach lediglich eine Verwarnung aus.