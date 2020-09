Sechs Matchbälle vergeben: Tsitsipas nach Krimi ausgeschieden

Die Vorzeichen stehen gut, neben ihm ist mit dem Kroaten Marin Cilic (US-Open-Gewinner von 2014) nur noch ein Grand-Slam-Turnier-Sieger im Bewerb vertreten. Zu einem der größten Djokovic-Rivalen zählt ÖTV-Star Dominic Thiem, der in der Nacht auf Sonntag (01.00 Uhr MESZ/live Servus TV) auf Cilic trifft.

Im Achtelfinale bekommt es Djokovic mit dem auf Position 20 eingestuften Spanier Pablo Carreno Busta zu tun. Gefordert war der Serbe am Freitag allerdings nicht nur auf dem Platz. An einem Tag, an dem vor dem Duell des Deutschen Alexander Zverev mit dem Franzosen Adrian Mannarino die erste coronabedingte Spielabsage drohte, rief Djokovic den Gouverneur von New York an. "Ich habe versucht, die Leute in den höchsten Positionen zu erreichen", erzählte Djokovic.