Ofner auch bei den French Open top: Mit Coolness in die 2. Runde

Achtelfinale, dritte Runde! Und nun zumindest die zweite. Sebastian Ofner fühlt sich in Paris pudelwohl – und zeigte dies am Montag vor allem bei den Big Points, die er mit einer Ausnahme stark spielte. Der Steirer schlug zum Auftakt der French Open den Deutschen Jan-Lennard Struff 7:6, 6:3, 6:7 6:2.

Der nächste Gegner bereitete zuletzt Freude. Den Russen Karen Chatschanow, der schon Top-Ten-Spieler war, besiegte Ofner erst vor wenigen Tagen in Genf. Allerdings sei gesagt: Chatschanow stand schon fünf Mal in einem Grand-Slam-Viertelfinale, davon zweimal sogar in einem Halbfinale. Majors mag er eben.