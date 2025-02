Österreichs Topmann Ofner ist bereit: Comeback und ein neuer Manager

Ofner wird beim Challenger in Murcia (Spanien) auf die Tour zurückkehren. Obwohl er noch Schmerzen hat, war die Vorbereitung in Traiskirchen unter Trainer Wolfgang Thiem perfekt. „Das Ziel ist, dass ich am Ende des Jahres wieder in den Top 100 stehe", sagt der Davis-Cup-Spieler, der obendrein ein neues Management präsentieren kann.